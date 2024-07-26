المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: سنرسل أكثر من مليون جرعة من لَقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أنّ المنظمة سترسل أكثر من مليون جرعة من لَقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة.



وأوضح أنّها ستُوزّع على مدى الأسابيع المقبلة لمنع إصابة الأطفال بالعدوى، بعد رصد الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحيّ في القطاع.



وقال جيبريسوس في مقال رأي في صحيفة الجارديان البريطانية: "رغم عدم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، من دون اتخاذ إجراءات فورية سيكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل إصابة آلاف الأطفال الذين أصبحوا بلا حماية."



وكتب جيبريسوس أنّ الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس، وخصوصًا الرضع دون سن الثانية بسبب تعطل حملات التطعيم العادية نتيجة الصراع المستمر منذ تسعة أشهر.