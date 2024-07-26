قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا دعوا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

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دعا قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا، في بيان مشترك، إلى وقف فوري لإطلاق النّار في قطاع غزة، وإلى حماية المدنيّين، وزيادة تدفّق المساعدات إلى مختلف أنحاء القطاع باستمرار، لمعالجة الوضع الإنساني.

وأكّدوا أنّ "المعاناة الإنسانيّة في غزة غير مقبولة ولا يمكن أن تستمرّ"، معربين عن دعمهم لمقترح الرّئيس الأميركي جو بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النّار بغزة. ودعوا إسرائيل إلى الاستجابة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وإلى العمل على "حلّ الدّولتين".

وكان قد أشار بايدن في أيّار الماضي، إلى أنّ مقترحه يتكوّن من ثلاث مراحل، وينصّ على وقف إطلاق نار مستدام، إطلاق الأسرى الإسرائيليّين، وانسحاب القوات الإسرائيليّة من المناطق المأهولة بقطاع غزة ودخول المساعدات.