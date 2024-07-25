قوات إنفاذ القانون البلجيكية: اعتقال 7 أشخاص بشبهة الإعداد لهجوم إرهابي

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أفادت وسائل إعلام بلجيكية أن "قوات الأمن والشرطة أجرت 14 عملية مداهمة واعتقلت سبعة أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتحضير لتنفيذ هجوم إرهابي لم يحدد مكانه بعد".



وأشارت قوات إنفاذ القانون البلجيكية في بيان إلى أن "العملية جرت في تسع مدن في المملكة، والمعتقلون يشتبه في مشاركتهم في أنشطة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب والتحضير لهجوم إرهابي".



وبحسب قناة RTBF البلجيكية، فإن العملية قد تكون مرتبطة بالألعاب الأولمبية الجارية في باريس، "لأن الأجهزة الأمنية لم تكن ترغب في المخاطرة".



وأوضحت القناة، انه "لا يوجد دليل على أن المعتقلين خططوا لتنفيذ هجوم إرهابي في الأولمبياد، ولم يتم تحديد أهدافهم بعد".



يذكر أن الشرطة الألمانية قامت بإحباط هجوم إرهابي قبل نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.