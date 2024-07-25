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ترامب :كامالا هاريس "يسارية متطرفة ستدمر بلادنا"

25
JULY
2024
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وصف دونالد ترامب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، يوم الأربعاء، بأنها "يسارية متطرفة معتوهة"، وذلك في أول تجمّع انتخابي له منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي ودعمه ترشيح نائبته.
 
وحذّر ترامب، مرشّح الحزب الجمهوري للرئاسة، من أن هاريس "يسارية متطرفة معتوهة ستدمّر بلادنا"، واصفا إياها بأنها "قوة الدفع الليبرالية المتطرفة التي تقف وراء كل كوارث بايدن".
 
وانتقد المرشح الجمهوري تغيب هاريس عن جلسة الكونغرس التي ألقى فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابه.
 
واتهم ترامب كامالا هاريس بالرغبة في "قتل الأطفال" من خلال برنامجها للإجهاض.
 
وقال في تجمّع انتخابي في ولاية كارولاينا الشماليّة "إنّها تريد عمليّات إجهاض في الشهر الثامن والتاسع من الحَمل (...) وحتّى ما بعد الولادة"، متهما إيّاها بالرغبة في "قتل الأطفال".
 
كما تطرّق المرشّح الجمهوري مطوّلا إلى قرار بايدن التخلّي عن ترشّحه لولاية ثانية، معتبرا أنّ "قادة الحزب الديموقراطي" هم من أطاحوه بطريقة "غير ديموقراطيّة أبدا".
 
وقال "لدينا الآن ضحيّة جديدة يجب التغلّب عليها"، قبل أن ينتقد سجلّ نائبة الرئيس، خصوصا في ما يتعلّق بالسياسة الخارجيّة والهجرة. ثمّ سأل "إذا بدأنا في هزيمتها، بفارق 10 أو 15 نقطة في استطلاعات الرأي، هل تعتقدون أنّهم سيُرسلون إلينا مرشّحا ثالثا؟".
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