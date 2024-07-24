لقاء ترامب- نتنياهو سينعقد في فلوريدا يوم الجمعة

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قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" اوردته وكالة "رويترز": “أتطلع لاستقبال نتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا”.

وفي وقت متأخر من يوم امس، نشر ترامب رسالة كتبها له الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد يوم من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا.

وتمنى عباس لترامب “القوة والأمان”، بحسب الرسالة التي نشرها ترامب. وفي المنشور نفسه، قال ترامب أيضا إنه يتطلع إلى لقاء نتنياهو والعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة بالكونجرس الأمريكي في وقت لاحق اليوم سعيا للحصول على دعم متجدد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني. وسيلتقي نتنياهو أيضا هذا الأسبوع بكل من بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس التي تقترب من الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية.