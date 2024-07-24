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هاريس: أعرف ترامب وأمثاله وسنتوحد للفوز بالانتخابات

24
JULY
2024
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قالت نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، كامالا هاريس، الثلاثاء، إنها ستعمل على توحيد الديمقراطيين للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
 
وأضافت هاريس، خلال تجمع انتخابي في ميلووكي بولاية ويسكونسن، أنها تعرف "ترامب (المرشح الجمهوري) وأمثاله"، مشيرة إلى أنه يريد "العودة بالولايات المتحدة إلى الوراء".
 
وتابعت: "ترامب اتهم بمجموعة من الجرائم"، وأضافت: "أفتخر بسجلي مقارنة بسجل ترامب".
 
حفيظة
 
الكفائي: كامالا هاريس تواجه تحديات كبيرة في منافسة ترامب
 
وبشأن حملتها الانتخابية، قالت نائبة الرئيس: "حصدنا أكبر عدد من التبرعات خلال الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة، وحصلت على عدد المندوبين الكافي لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي".
 
كما أبرزت في أول تجمع انتخابي لها: "أتشرف بدعم الرئيس جو بايدن لي في هذا السباق الانتخابي".
 
وشددت على أنها ستعمل على تمرير قوانين لحظر الأسلحة، وبناء طبقة متوسطة، والقتال من أجل المستقبل والحرية، وإيقاف حظر الحق في الإجهاض، الذي يسعى إليه ترامب.
 
وكانت هاريس قد أكدت في وقت سابق، الإثنين، أنها حصلت على الدعم الكبير المطلوب للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية.
 
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن غالبية المندوبين الديمقراطيين، البالغ عددهم نحو 4000 شخص والمُكلفين باختيار مرشح الحزب رسميا، قد أعلنوا بالفعل نيّتهم دعم هاريس.
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