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في يوليو الحالي.. هذا اليوم كان الأشد حرارة في التاريخ

24
JULY
2024
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ذكرت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات أولية، أن يوم الأحد الموافق 21 يوليو تموز كان الأشد حرارة على الإطلاق على مستوى العالم.
 
وبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية القريبة من السطح يوم الأحد 17.09 درجة مئوية، وهو أعلى قليلا من الرقم القياسي السابق الذي جرى تسجيله في يوليو تموز من العام الماضي وهو 17.08 درجة مئوية، بحسب وكالة "رويترز".
 
واجتاحت موجات الحر مساحات شاسعة من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا خلال الأسبوع الفائت.
 
تجاوز المستوى القياسي
إلى ذلك أكدت كوبرنيكوس أنه على ما يبدو أن يوم 21 يوليو/تموز تجاوز المستوى القياسي للمتوسط اليومي لدرجة الحرارة الذي تم تسجيله العام الماضي، في السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1940.
 
وفي العام الماضي، جرى تجاوز المستوى القياسي على مدى أربعة أيام متتالية، من الثالث حتى السادس من يوليو تموز.
 
وذكرت كوبرنيكوس أنه على مدى 13 شهرا على التوالي، بدءا من يونيو حزيران 2023، جرى تسجيل مستويات قياسية مرتفعة من درجات الحرارة مقارنة بالشهور ذاتها في السنوات السابقة.
 
2024 الأكثر سخونة
ويشير بعض العلماء إلى أن عام 2024 ربما يكون الأكثر سخونة على الإطلاق، متجاوزا حتى عام 2023 باعتباره العام الأشد حرارة منذ بدء التسجيل.
 
وتسبب تغير المناخ وظاهرة النينيو المناخية، التي انتهت في أبريل نيسان، في ارتفاع درجات الحرارة هذا العام.
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