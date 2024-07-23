living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتقادات ترامب لسنّ بايدن قد تنقلب ضده.. تقارير ترجّح

23
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب خصمه الديمقراطي جو بايدن مرارا بسبب سنّه ولياقته، لكن قد تنعكس تصريحات المرشح الجمهوري البالغ 78 عاما سلبا عليه الآن بعد قرار الرئيس الانسحاب من السباق الانتخابي الأميركي.

وفي وقت تستعد نائبة الرئيس كامالا هاريس البالغة 59 عاماً لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي، سيكون ترامب مرشّحا أكبر سنا منها بكثير وستسلّط الأضواء عليه بشكل أكبر في حال ظهرت عليه أي علامات تراجع.

 

في هذا لإطار، أكد الخبير السياسي لدى الجامعة الأميركية ماثيو فوستر أن "الديناميكيات تغيّرت بشكل هائل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

فقد واصل ترامب مهاجمة بايدن على قدراته العقلية حتى بعد انسحابه من الانتخابات، قائلا على وسائل التواصل الاجتماعي إن الرئيس "سيستيقظ وينسى بأنه انسحب من السباق".

وتكاد هذه التعليقات تكفي لنسيان أن قطب العقارات نفسه ليس شابا إلى هذه الدرجة.

في حال فوزه بانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، سيكون ترامب الرئيس الأميركي الأكبر سنا الذي يؤدي القسم.

لكن المرشح الجمهوري معرّض للخطأ أيضا من خلال زلّاته المتكررة وخطاباته غير المترابطة أحيانا.

"عندما تنتهي صلاحيتي"

ويصعب تحديد ما إذا كان الأمر مؤشّرا على تراجع قدراته الذهنية أم أنها مجرّد حوادث منعزلة.

فيما أشار أنصاره إلى أن خطاب قبول ترشيحه الذي استمر ساعة ونصف الساعة خلال المؤتمر الوطني الجمهوري الذي عُقد في ميلووكي، بعد خمسة أيام على نجاته من محاولة اغتيال، هو مؤشر على ثباته.

لكن بعض المشاهدين الذين تابعوا الخطاب لاحظوا بأن المرشّح كان متعبا أكثر من عادته ويتصبب عرقا بينما بدا ضعيفا.

وفي استطلاع أجرته شبكة "أيه بي سي" في منتصف تموز/يوليو، اعتبر 60 في المئة من الأميركيين بأن ترامب بات كبيرا في السن إلى حد يمنع ترشحه لولاية ثانية.

وفور انسحاب بايدن من السباق، تعرّض ترامب إلى انتقادات بسبب سنّه، لكنه قلل مرارا من أهمية المخاوف.

وقال لأنصاره في كانون الثاني/يناير إنه استكمل اختبارا معرفيا أخضعه طبيبه له وحقق نتائج "ممتازة".

في حين قال ترامب حينذاك "سأُعلمكم عندما تنتهي صلاحيتي. أعتقد حقا بأنه سيكون بإمكاني إبلاغكم بذلك".

لكن الرئيس السابق لم يعد عرضة للمطالبات ذاتها بالشفافية الطبية التي طاردته عندما كان في البيت الأبيض.

وخلال السنوات القليلة الماضية، لم تتوفر سوى معلومات قليلة عن صحة ترامب.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نشر نجم تلفزيون الواقع السابق رسالة مقتضبة من طبيبه تفيد بأنه بصحة جيّدة وخسر بعض الوزن الذي لم يحدد كميّته.

"مجرم مدان"

في موازاة ذلك، بات فريق حملة هاريس يعمل بالكامل الأحد ورغم أنه ما زال في طور تحديد استراتيجيته إلا أن سنّ ترامب ستكون على الأرجح من بين الأسلحة التي ستستخدمها المرشّحة البالغة 59 عاما ضدّه.

وقال جيمس سينغر، الناطق باسم حملة هاريس، في بيان إن "الحزب الجمهوري اختار دونالد ترامب وهو مجرم مدان في الثامنة والسبعين من عمره قضى عقودا وهو يلحق الأضرار بالعمال".

ولفت فوستر إلى أن هاريس "تجلب طاقة مختلفة تماما" إلى حملتها، واصفا إياها بأنها "أكثر شبابا" و"قوّة".

وتركت هاريس، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا التي فشلت حملتها الأولى للانتخابات الرئاسية عام 2020، بصمتها خلال المناظرات التلفزيونية.

وتواجهت حينذاك مع بايدن، إلا أنه دعمها هذه المرة لتخلفه كمرشحة الحزب الديمقراطي.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   