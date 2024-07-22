غارات إسرائيلية توقع 70 شهيدًا وأكثر من 200 جريح في خان يونس

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نقلت "رويترز" عن وزارة الصحة الفلسطينية أن "العملية التي بدأتها القوات الإسرائيلية في خان يونس صباحا أدت إلى مقتل 70 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين".

وقالت الوزارة في بيان: "ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 70 شهيداً وأكثر من 200 إصابة بينها حالات خطرة".

وشن "الجيش الإسرائيلي"، الاثنين، عمليات عسكرية برية في البلدات الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد ثلاثة أشهر من انسحابه من المنطقة، بحسب مصادر محلية فلسطينية.

وتأتي العملية البرية الإسرائيلية هي الثانية من نوعها في غضون أشهر وذلك عقب انسحاب "الجيش الإسرائيلي" منها قبل ثلاثة أشهر.