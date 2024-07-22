"بالونات القمامة" تنطلق مجددا من كوريا الشمالية باتجاه الجنوب

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قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأحد بالونات تحمل نفايات باتجاه الجنوب وأعلن أنه سيرد ببث دعاية على "نطاق واسع" عبر مكبرات للصوت.

وأضاف الجيش أن تصرفات الشمال التي تفاقم التوتر بالقرب من الحدود، حيث تحشد الدولتان أسلحة، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، مضيفا أن نظام كوريا الشمالية سيكون المسؤول الوحيد عن ذلك.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية "مثلما حذرنا عدة مرات، سينفذ الجيش عمليات بث عبر مكبرات الصوت على نطاق واسع وعلى جميع الجبهات، بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم"، ووصف إطلاق الشمال للبالونات بأنه مبتذل ومشين.

كان جيش كوريا الجنوبية قد استأنف يوم الجمعة حملته الدعائية عبر مكبرات الصوت على مدار الساعة، لاستهداف كوريا الشمالية ردا على ما وصفه بإطلاق بيونغ يانغ "المشين والمخزي والمبتذل" لبالونات تحمل نفايات عبر الحدود.

ومنذ شهر مايو الماضي، قامت كوريا الشمالية بإطلاق آلاف البالونات التي ألصقت بها أكياس قمامة، الأمر الذي أصبح مصدرا جديدا للتوتر بين الكوريتين.