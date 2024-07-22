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طعن امرأة داخل المطار.. وحاول أن يلقي بها من فوق درابزين!

22
JULY
2024
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أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الأحد وقوع حادث طعن في مطار ميامي الدولي ليل السبت، وتم إجلاء مئات المسافرين الآخرين احتياطا.

وفي التفاصيل أقدم رجل على طعن امرأة في مطار ميامي الدولي الساعة 11:30 مساء السبت في المبنى ج بالطابق الرابع من المطار خارج المنطقة الآمنة، الأمر الذي أثار مخاوف من وجود مطلق نار نشط في مبنى المطار، ونتيجة لذلك تم إجلاء مئات المسافرين الآخرين كإجراء احترازي.

وقال المحقق أنخيل رودريغيز، المتحدث باسم قسم شرطة ميامي دايد، إن الرجل حاول أيضا أن يلقي بالمرأة من فوق درابزين لكنها تمكنت من الفرار.

وأضاف أن الضباط عثروا على السلاح عندما ألقوا القبض على الرجل دون وقوع أي حوادث.

ووفقا لرودريغيز فإن الحادثة عبارة عن مشاجرة وقعت  دون استفزاز مسبق لكن الشرطة لم تذكر إذا ما كان الجاني والضحية يعرفان بعضهما مسبقا.

وأشار رودريغيز إلى أن وصول ضباط الاستجابة أربك بعض المسافرين الذين ظنوا أن هناك مطلق نار نشطا.

ولفتت الشرطة إلى أنه تم نقل المرأة  إلى المشفى في حالة حرجة بعد إصابتها بعدة طعنات بالسكين، وأنه لم يقع إطلاق للنار.

وتم إخلاء جميع المسافرين في المبنيين G وH، وإعادة فحصهم في وقت لاحق من قبل الأمن، كإجراء احترازي.

روسيا اليوم
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