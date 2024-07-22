كان جو بايدن الرئيس البالغ من العمر 81 عاما في منزله بولاية ديلاوير، عندما تسلم بيانات استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه لم يعد قادرا على هزيمة دونالد ترامب.

كانت جيل بايدن موجودة عندما اتخذ زوجها القرار التاريخي في النهاية، مستسلما للضغوط المتزايدة، لكن المتحدثة باسم السيدة الأولى قالت إن هذا كان قرار الرئيس وحده.

مساء السبت، استدعى بايدن رجلين كانا معه منذ بدايته السياسية، وهما المستشاران ستيف ريتشيتي ومايك دونيلون.

تواجد في المكان المساعدان آني توماسيني وأنتوني بيرنال، اللذان يشار إليهما باسم "العائلة".

أحضر ريتشيتي ودونيلون معهما البيانات التي دفعت بادين لاتخاذ القرار، وكشفا عن استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه لم يعد بإمكانه هزيمة ترامب.

اتخذ بايدن قراره، وطلب من ريتشيتي ودونيلون البدء في صياغة رسالة الانسحاب.

ذهب بايدن إلى النوم ليلة السبت، وهو يعلم أنه سيعلن عن "قنبلته" في اليوم التالي.

في الساعة 1:45 مساء الأحد، بدأ في الاتصال بكبار موظفيه في البيت الأبيض والحملة.

بحلول ذلك الوقت، كان قد أبلغ هاريس وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بقراره.

في الساعة 1:46 نشر حساب حملته رسالة من الرئيس يعلن فيها قراره.

صُدم معظم موظفيه، سواء في البيت الأبيض أو في الحملة، بالقرار الذي علموا به عندما نشر على الإنترنت.

قال أحد موظفي الحملة لصحيفة "ديلي ميل": لم يكن أحد على علم قبل نشر التغريدة، وهذا، بالنسبة لي، طريقة مجنونة لمعاملة 1300 شخص يعملون لديك في الحملة".