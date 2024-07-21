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اكتشاف أحد أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربيّ

21
JULY
2024
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اكتشف علماء آثار بحرينيّون وبريطانيون في منطقة سماهيج في مدينة المحرّق في مملكة البحرين ما يعتقد أنه أحد أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربيّ، مما يشكّل أول دليل مادي على وجود هذا المجتمع الذي طوته قرون من الزمان.

وأكّد تحليل الكربون المشعّ الذي أجراه علماء الآثار العاملون في موقع سماهيج الأثريّ أنّ المبنى كان مأهولًا ما بين منتصف القرن الرابع وحتى منتصف القرن الثامن الميلادي، ويبدو أنه تم تركه من بعد ذلك مع انتشار الإسلام بين السكّان المحليين.

ويعود مشروع التنقيب بجهد مشترك ما بين فريق هيئة البحرين للثقافة والآثار وفريق بريطانيّ.

واكتشف العلماء تحت التل بقايا مسجد، ومع متابعة الحفر، واكتُشف مبنى كبير يحتوي على ثماني غرف، بما في ذلك مطبخ، وغرفة طعام، وما يبدو أنه غرفة للعمل، وثلاث غرف معيشة. وُيعتقد أن بناء المسجد كان ساهم في حفظ وصمود المبنى وبقائه حتى اليوم.

وأشارت المكتشفات إلى أنّ المبنى ربما كان قصر أسقف الأبرشية (مكان سكنه الرئيسيّ)، حيث كانت سماهيج جزءًا منها. 

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