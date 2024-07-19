وفي الأيام الأخيرة، حثه العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين على الانسحاب، خوفا من هزيمة حزبهم في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وما زال بايدن يتمسك في الوقت الحاضر بترشحه.

وقالت مديرة حملته جين أومالي ديلون لقناة "إم إس إن بي سي"، إن "جو بايدن أكثر تصميما من أي وقت مضى على التغلب على دونالد ترامب".

وأضافت: "الرئيس قائد حملتنا والبلاد. من الواضح أنه أفضل شخص لمواجهة دونالد ترامب".

وقالت: "سمعتم ذلك مباشرة من الرئيس مرارا. إنه يترشح ليفوز، إنه مرشحنا وسيكون رئيسنا لولاية ثانية".

ومع ذلك، أقرت مديرة الحملة بأن الأسابيع الماضية كانت "صعبة" بالنسبة لفريق الحملة، وقالت: "شهدنا بلا شك بعض التراجع في الدعم، لكنها حركة محدودة".