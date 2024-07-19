بايدن: نعمل بلا كلل لضمان الافراج عن الصحافي غيرشكوفيتش

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اكد الرئيس الاميركي جو بايدن أن "الولايات المتحدة تعمل بلا كلل لضمان الافراج عن الصحافي الاميركي ايفان غيرشكوفيتش".

واشار بايدن في بيان، الى أن "غيرشكوفيتش استهدفته السلطات الروسية لانه صحافي وأميركي"، مشددة على اننا "نعمل بلا كلل للافراج عن ايفان وسنواصل القيام بذلك".

وفي وقت سابق، اليوم، طلبت النيابة العامة الروسية السجن 18 عاما للصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الذي سيصدر الحكم في وقت لاحق من يوم الجمعة، في ختام محاكمة مغلقة سريعة بتهمة التجسس.

تختتم محكمة روسية، مرافعاتها في المحاكمة العاجلة للصحافي، وهي محاكمة ندّد بها البيت الأبيض وصحيفة وول ستريت جورنال التي يعمل غيرشكوفيتش لصالحها، ووصفاها بأنها صورية.

وأصبح المراسل (البالغ 32 عاماً) أول صحافي غربي في روسيا يُتهم بالتجسس منذ الحقبة السوفياتية، وقد أوقف في آذار 2023 خلال قيامه بمهمة صحافية في مدينة إيكاترينبرغ في جبال الأورال.

وأمضى غيرشكوفيتش نحو 16 شهراً في السجون الروسية.