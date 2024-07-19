living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“نيويورك بوست”: احتمال انسحاب بايدن من السباق الرئاسي ارتفع إلى 84 بالمئة

19
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتفعت احتمالات انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي 2024 إلى أكثر من 80٪، حيث “يجري دراسة معمقة لمشاعره” في حال الانسحاب من الانتخابات.

وبلغت احتمالية انسحاب الرئيس البالغ من العمر 81 عاما 84% وفقا لموقع المراهنات Polymarket.

ارتفعت هذه الاحتمالات بشكل كبير بعد أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعته يوم 27 يونيو مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والتي كانت يومها الاحتمالات عند 19%.

ومنذ ذلك الحين، واجه بايدن ضغوطا متزايدة، سواء علنا أو خلف الأبواب المغلقة، داخل حزبه للتنازل عن موقعه على رأس القائمة كمرشح للحزب.

وقالت مصادر متعددة لوكالة “رويترز” إن هناك تكهنات سرا بأن بايدن يأخذ الآن الدعوات للتنحي على محمل الجد ويعتقد العديد من المسؤولين الديمقراطيين أن انسحابه “مسألة وقت فقط”.

وقال أحد المصادر: “إنه يفكر في هذا الأمر بجدية شديدة”.

وقال مصدر آخر، وهو مساعد ديمقراطي في الكونجرس، إن انسحاب بايدن أصبح أمرا مفروغا منه بعد أن حثه كبار الديمقراطيين، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، هذا الأسبوع على الانسحاب من السباق.

وأضاف مصدر آخر، وهو مسؤول في حملة بايدن: “نعم، انتهى الأمر. إنها مجرد مسألة وقت”.

لكن المتحدث باسم حملة بايدن رفض التلميحات بأنه مستعد للتنحي. وقال كوينتين فولكس، نائب مدير الحملة، إن الرئيس اتخذ قراره ” قال بايدن إنه يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة. حملتنا تمضي قدما”.


المصدر: “نيويورك بوست”

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   