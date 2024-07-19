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بيلوسي ترى "فرصة" في إقناع بايدن بالانسحاب من الانتخابات

19
JULY
2024
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أبلغت عددا من الديمقراطيين في مجلس النواب باعتقادها بإمكانية إقناع الرئيس جو بايدن قريبا بالانسحاب من السباق الرئاسي.
 
ونقلت "واشنطن بوست" عن ثلاثة مسؤولين ديمقراطيين مطلعين على مناقشات بيلوسي الخاصة قولهم إن رئيسة مجلس النواب السابقة تعتقد أن بايدن يقترب من اتخاذ قرار بالانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية.
 
وحسبما ذكرت الصحيفة فإن متحدثا باسم بيلوسي قال إنها "تحترم سرية اجتماعاتها ومحادثاتها مع رئيس الولايات المتحدة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
 
وكانت بيلوسي قد أخبرت بايدن مؤخرا، أن الاستطلاعات تظهر أنه لا يستطيع هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.
 
ووفقما نقلت شبكة "سي إن إن" عن 4 مصادر اطلعت على المكالمة الهاتفية بينهما، فإن بيلوسي قالت لبايدن إنه قد يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب في نوفمبر إذا استمر في السعي للحصول على فترة ولاية ثانية.
 
وقال أحد المصادر إن الرئيس رد بالرفض، وأخبر بيلوسي أنه رأى استطلاعات رأي تشير إلى قدرته على الفوز.
 
وفي مرحلة ما، طلبت بيلوسي من مايك دونيلون، مستشار بايدن منذ فترة طويلة، أن يقف على الخط للحديث عن البيانات.
 
وبينما لم يكن التاريخ الدقيق للمحادثة واضحا، فقد وصفها أحد المصادر بأنها كانت خلال الأسبوع الماضي.
 
ولم يشر أي من المصادر إلى ما إذا كانت بيلوسي أخبرت بايدن في هذه المحادثة بأنها تعتقد أن الرئيس يجب أن ينسحب من سباق 2024.
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