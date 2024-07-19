ولم يتمكن المتسوقون من الدفع في بعض محلات السوبر ماركت والمتاجر بسبب تعطل نظم الدفع.

أعلن البنكان النيوزيلنديان إيه إس بي وكيوي بنك تعطل خدماتهما.

ونشر أحد مستخدمي إكس لقطة شاشة لتنبيه من شركة كراود سترايك يفيد بأن الشركة كانت على علم بـ"تقارير الأعطال على خوادم ويندوز المتعلقة بمنصة فالكون سينسور الخاصة بها.

وفي أستراليا، شملت الانقطاعات التي تم الإبلاغ عنها على الموقع عدة بنوك وشركتي كانتاس وفيرجين أستراليا للطيران، بالإضافة إلى مزودي الإنترنت والهاتف مثل تيلسترا.

ولم تتمكن وسائل إعلام إخبارية في أستراليا - بما في ذلك إيه بي سي وسكاي نيوز من البث على قنواتها التلفزيونية والإذاعية، وأبلغت عن إغلاق مفاجئ لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.

وقالت ميشيل ماكغينيس، منسقة مكتب الأمن السيبراني الوطني الأسترالي في منشور على منصة إكس إن ليس هناك معلومات تشير إلى أن انقطاع الخدمة مسألة تتعلق بالأمن السيبراني.

وقال مزود الخدمة السحابية إيه.دبليو.إس في بيان إنه "يحقق في التقارير المتعلقة بمشكلات الاتصال بويندوز إي.سي2 ووركسبيسز في أيه.دبليو.إس".

ولم يتضح بعد مدى ارتباط جميع حالات انقطاع الخدمة التي تم رصدها بمشكلات كراودسترايك أو احتمال وجود مشكلات أخرى.