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هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "بدفع الثمن باهظا" في حال عدم إعادة الرهائن الأميركين في قطاع غزة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال أمام الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي في ولاية ويسكونسن: "نريد عودة الرهائن ومن الأفضل أن يعودوا قبل أن أتولى منصبي وإلا ستدفعون ثمنا باهظا للغاية".

وأكد ترامب على أنه سينهي الحرب في قطاع غزة، المستمرة منذ تشرين الاول الماضي، واعدا باستعادة الرهائن الأميركيين قبل تنصيبه إذا فاز بالسباق إلى البيت الأبيض.