عاجل - عطلٌ في الأنظمة الإلكترونيّة في عدد من الشركات والمطارات في العالم!

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أعلنت شركة "مايكروسوفت" صباح اليوم الجمعة، أنّ خللًا حدث في نظامها العام العالمي.

وأضافت الشركة أنّها "تواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل."

وكانت سلطات مطار برلين قد أفادت أنّه حصل تأخر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني.

وقالت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا إنّها نواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.

والداخلية الأسترالية كشفت لاحقًا أنّ الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك.

وقالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم."

وأوقفت سلطات مطار برلين حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل مؤقت بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر.