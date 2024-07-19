البيت الأبيض: واشنطن تحافظ على قنوات اتصال مع طهران

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روسيا اليوم: صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الإدارة الأمريكية تحافظ على قنوات اتصال مع طهران لنقل موقفها من القضايا والمخاوف المتعلقة بالمجال النووي إذا لزم الأمر.

وقال كيربي في إحاطة صحفية تعليقا على تقارير إعلامية أفادت بأن واشنطن حذرت طهران من أنها رصدت أنشطة إيرانية يُزعم أنها تهدف لتطوير أسلحة نووية: "أولا، يجب ألا يساور الإيرانيين أي شك على الإطلاق بشأن موقفنا المتصل بالمخاوف من مخططاتهم حول السعي لامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف: "ثانيا، نوجه رسائل إلى إيران عندما يكون من مصلحتنا القيام بذلك.. لن أخوض في التفاصيل حول كيفية حدوث ذلك".