الشرطة "الإسرائيلية": انفجار قوي مجهول المصدر في تل أبيب

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الشرق الأوسط السعودية: قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق مما إذا كان انفجار وقع في وسط تل أبيب، في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة)، ناجماً عن هجوم بطائرة مسيرة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، في بيان أنّ انفجاراً قوياً مجهول المصدر وقع في مبنى في تل أبيب قبل الساعة الرابعة صباحاً (01:00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أنه «وصل عدد كبير من عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان ويتعاملون مع الوضع» دون ذكر مزيد من التفاصيل، وذلك بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة.

بدورها، ذكرت خدمة الإسعاف أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح طفيفة في الانفجار.