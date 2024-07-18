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بعد إدانته.. السناتور الأميركي مينينديز يكشف حقيقة استقالته

18
JULY
2024
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قال السناتور الديمقراطي الأميركي بوب مينينديز لشبكة "سي.بي.إس" نيوز، الأربعاء، إنه لا يعتزم الاستقالة بعد إدانته بتهم الفساد، لينفي تقريرا سابقا جاء فيه أنه أخبر حلفاءه بعزمه الاستقالة.
 
وذكرت شبكة "إن.بي.سي" نيوز في وقت سابق نقلا عن مصدرين أن مينينديز أبلغ حلفاءه بأنه سيستقيل من الكونغرس.
 
وقال مينينديز لشبكة "سي.بي.إس" نيوز: "يمكنني أن أقول لكم إنني لم أستقل ولم أتحدث إلى أي من وصفوا بأنهم حلفاء. يبدو أن هناك محاولة لإجباري على الإدلاء ببيان. أي شخص يعرفني يعلم أن هذه هي أسوأ طريقة لدفعي للقيام بشيء".
 
وتتزايد الضغوط على مينينديز للتنحي بعد إدانته الثلاثاء بجميع التهم الجنائية الموجهة له وعددها 16 بما في ذلك الرشوة خلال محاكمة اتحادية في مانهاتن.
 
وسارع كبار الديمقراطيين مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وعضو المجلس عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر إلى مطالبة مينينديز، العضو بمجلس الشيوخ منذ عام 2006 بالاستقالة.
 
وبعد صدور الحكم، قال مينينديز إنه سيستأنف الحكم لكنه لم يجب على الأسئلة المتعلقة بالاستقالة.
 
وبحسب الادعاء، قبل السناتور وزوجته مئات الآلاف من الدولارات في شكل أموال نقدية وسبائك ذهب وأقساط سيارات ورهن عقاري من 3 رجال أعمال طلبوا مساعدته.
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