قتلى بحريق مبنى في مدينة نيس الفرنسية

A + A -

أودى حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة نيس الفرنسية بحياة 7 أشخاص، ليل الأربعاء الخميس، وفق ما أعلن جهاز الإطفاء المحلي.

ولا تزال أسباب الحريق الذي شبّ في الطابق السابع من مبنى يقع في حي مولان الشعبي في المدينة، غير معروفة.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت "قتل للأسف 7 أشخاص في هذا الحريق" بحسب جهاز الإطفاء.

ونقل شخص في وضع "خطر جدا" إلى المستشفى واثنان آخران إصابتهما معتدلة.

ولدى وصولها إلى مكان الحريق واجهت فرق الإطفاء "حريقا عنيفا في الطابق السابع من المبنى" وقد أنقذ عناصرها "3 أشخاص عبر سلالم" نشروها على واجهة المبنى فيما نقل 33 شخصا آخر "إلى مكان آمن".

وشارك في مكافحة الحريق 72 إطفائيا و25 آلية.