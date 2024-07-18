وقال بايدن للصحافيين أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية قبل التوجه إلى منزله في ديلاوير "أشعر بأنني بحالة جيدة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن بايدن سينتقل إلى منزله في ديلاوير "حيث سيعزل نفسه ويواصل تأدية واجباته بالكامل خلال هذه الفترة".

ووفق طبيب بايدن فإن الرئيس يعاني من "أعراض خفيفة"، وأن "بايدن تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة".

وحسبما ذكر البيت الأبيض في بيان: "سيقدم البيت الأبيض تحديثات منتظمة حول وضع الرئيس بينما يواصل القيام بواجباته كاملة أثناء وجوده في عزلة".

ونقلت "رويترز" عن طبيب الرئيس الأميركي قوله: "عانى بايدن اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب".

وأكدت "رويترز" أن بايدن لن يلقي خطابا في لاس فيغاس بعد إصابته بكوفيد-19.