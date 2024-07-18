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موقع عبري نقلا عن مصادر عربية: تم نقل محمد الضيف إلى نفق تحت الأرض

18
JULY
2024
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روسيا اليوم: أشار مسؤولون عرب خلال حديث مع قناة "i24 NEWS" العبرية إلى مكان وجود قائد الجناح العسكري في حماس محمد الضيف.

 

وقالت المصادر إن الضيف لم يتم العثور عليه في مستشفى ناصر وليس في المجمع الطبي الذي نقل إليه المصابون في الهجوم ولا حتى في مجمع المدرسة التابعة لأونروا.

 

وأكدت المصادر في تصريحاتها أن الضيف نقل إلى نفق تحت الأرض.

 

وأشارت القناة العبرية نقلا عن المصادر ذاتها أن مروان عيسى بعد اغتياله من قبل الجيش الإسرائيلي في شهر مارس الماضي نقل إلى نفق.

 

هذا، ويواصل الجهاز الأمني الإسرائيلي بكافة أصنافه التدقيق والفحص لمعرفة إن نجحت عملية الاغتيال السبت الماضي أم لا.

 

وأعلن "الجيش الإسرائيلي" يوم السبت 13 يوليو أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ورافع سلامة قائد "لواء خان يونس" للحركة، كانا هدفا للغارة الجوية التي تم شنها على مواصي خان يونس.

روسيا اليوم
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