هجوم بمسيّرتين على قاعدة «عين الأسد» في العراق

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الشرق الأوسط السعودية: بغداد: حمزة مصطفى-

تعرضت قاعدة «عين الأسد» غرب العراق إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين، فيما حذرت القيادة المركزية للجيش الأميركي، من أن تنظيم «داعش» الإرهابي يحاول «إعادة تشكيل نفسه» من جديد، عبر هجمات في سوريا والعراق.

وبعد توقف هجمات الفصائل الموالية لإيران على القوات الأميركية، منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد وساطة أبرمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وامتنع الطرفان، نتيجتها، عن مهاجمة كل منهما الآخر، سُجّلت ليل الثلاثاء - الأربعاء، عملية استهداف لقاعدة «عين الأسد» بمُسيّرتين، وهو ما عُدّ تصعيداً خطيراً في هذا الشأن.

وبينما لم تعلق الحكومة العراقية على الفور، دافعت «كتائب سيد الشهداء» عن العملية، وقالت على لسان المسؤول الإعلامي فيها كاظم الفرطوسي، إن «استهداف قاعدة (عين الأسد) الجوية في العراق، التي تتمركز فيها قوات أميركية ودولية، بطائرتين مسيّرتين، قد يكون بمثابة رد فعل على ممارسات الولايات المتحدة وتدخلها السافر في الشأن العراقي».