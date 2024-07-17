وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ"رويترز": "في عام 2022 نشرنا إعلانا يظهر فيه مدرس من مدرسة بيثيل بارك الثانوية ظهر فيه عدة طلاب غير مدفوعي الأجر لفترة وجيزة في الخلفية بما في ذلك توماس ماثيو كروكس".

وقالت "بلاك روك" إنها ستتيح جميع لقطات الفيديو للسلطات المختصة، وأزالت الفيديو من التداول.

بينما يواصل المحققون البحث عن الدافع وراء محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فإنهم يقومون بفحص تحركات مطلق الرصاص توماس ماثيو كروكس قبل الهجوم.

ومع ذلك، بعد ما يقرب من 48 ساعة من إطلاق النار، اندهش المحققون من قلة الأدلة التي وجدوها حول عقلية كروكس ودوافعه المحتملة.

وحتى بعد نجاحهم في اختراق هاتفه وتفتيش جهاز الكمبيوتر الخاص به، والبحث في سجل بحثه وغرفة نومه، وإجراء مقابلات مع عائلته وأصدقائه، لم يعثر العملاء بعد على أدلة تشير إلى وجود دافع سياسي أو أيديولوجي لإطلاق النار، حسبما قالت مصادر لشبكة "سي إن إن".

وفي إشارة إلى أن هجومه كان من الممكن أن يكون أكثر تدميرا، قال مصدر إن كروكس كان يحمل جهاز تفجير عن بعد على جسده، وكان صندوق سيارته يحتوي على صندوق معدني من المتفجرات متصل بأسلاك بجهاز استقبال.