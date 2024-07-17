ارتفاع أسعار الذهب لذروة قياسية جديدة

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم لأعلى مستوياتها على الإطلاق بدفعة من تزايد الآمال بشأن خفض محتمل للفائدة في الولايات المتحدة في أيلول المقبل بعد تصريحات صدرت مؤخراً عن مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب وصل لذروة قياسية بلغت 2482.29 دولاراً للأوقية الأونصة، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2474.50 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 31.04 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند999.91 دولاراً، فيما زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 967.06 دولاراً.