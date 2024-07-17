مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب...!؟

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كشفت مصادر لشبكة "سي إن إن- CNN" الأميركيّة، أنّ "السّلطات الأميركيّة حصلت على معلومات استخباراتيّة من مصدر بشري في الأسابيع الأخيرة، حول مؤامرة دبّرتها إيران لمحاولة اغتيال الرّئيس الأميركي السّابق والمرشّح الجمهوري للانتخابات الرّئاسيّة دونالد ترامب، وهو تطوّر أدّى إلى قيام الخدمة السّريّة بزيادة الأمن حول ترامب في الأسابيع الأخيرة".

ولفتت إلى أنّه "لا يوجد ما يشير إلى أنّ توماس ماثيو كروكس، القاتل المحتمل الّذي حاول اغتيال الرّئيس السّابق السّبت الماضي، كان على صلة بالمؤامرة الإيرانية".

وذكر مطّلعون للشّبكة، أنّ "مسؤولي الخدمة السّريّة حذّروا حملة ترامب مرارًا وتكرارًا، من تنظيم تجمّعات في الهواء الطّلق، الأمر الّذي يشكّل مخاطر أكبر من الأحداث الّتي يمكن للوكالة التحكّم في الوصول إليها بشكل أفضل"، مبيّنةً أنّ "التّحذيرات كانت ذات طبيعة أكثر عموميّة".

وأشار مصدر للشّبكة، إلى أنّ "في مرحلة ما خلال هذه الدّورة الانتخابيّة، توقّفت الحملة عن عقد أحداث عفويّة غير رسميّة، حيث لم يتمّ تفتيش الضّيوف من قبل الخدمة السّريّة مسبقًا بسبب مخاوف أمنيّة".

في المقابل، نفت البعثة الدّائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، وجود مؤامرة إيرانيّة لاغتيال ترامب.

وأكّد متحدّث باسم البعثة لـ"CNN"، أنّ "هذه الاتهامات خبيثة ولا أساس لها من الصحة"، موضحًا أنّ "من وجهة نظر إيران، ترامب مجرم يجب محاكمته ومعاقبته في محكمة قانونيّة، لأنّه أمر باغتيال قائد فيلق القدس السّابق قاسم سليماني. وقد اختارت إيران المسار القانوني لتقديمه إلى العدالة".