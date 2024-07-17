اعتقال رجل مسلح قرب مكان انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري

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أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بإلقاء الشرطة الأميركية القبض على رجل في محيط موقع انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري، والعثور بحوزته على بندقية من نوع AK-47.

ووفق الشبكة فإنه ألقي القبض على الرجل في محيط المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، يوم الإثنين، وقد أعلن مصدر فيدرالي من قوات إنفاذ القانون عن الخبر الأربعاء.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن الرجل المسلح، والذي يبلغ من العمر 21 عاما، كان بحوزته إلى جانب البندقية مخزن رصاص كاملا، كما كان يرتدي قناع تزلج.

وقالت الشرطة إن الرجل ليس لديه رخصة سلاح في ولاية ويسكنسن أو أي ولاية أخرى.

وأضافت أن الاتهامات الموجهة للرجل في انتظار المراجعة من قبل مكتب المدعي العام لمقاطعة ميلووكي.

مليارديرات أميركا يدعمون ترامب!

ونجا دونالد ترامب يوم السبت من محاولة اغتيال بعد أن أطلق شخص رصاصة أصابت أذن الرئيس السابق بينما كان يتحدث في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وكان البيت الأبيض قد أكد الثلاثاء أن تحقيق سلطات إنفاذ القانون لم يرصد علاقات بين منفذ محاولة اغتيال ترامب وأي شريك.

وقال البيت الأبيض: "لم يرصد تحقيق سلطات إنفاذ القانون علاقات بين منفذ محاولة اغتيال ترامب وأي شريك أو متعاون أجنبي أو محلي".

وجاء هذا التوضيح بعد نشر شبكة "سي.إن.إن" الأميركية تصريحات عن مصادر مطلعة قالت إن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال ترامب.