بايدن: أخطأت باستخدام عبارة "بؤرة الهدف" على ترامب

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إنه أخطأ في استخدام مصطلح "بؤرة الهدف" في الإشارة إلى المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، وفق ما جاء في مقابلته مع شبكة (إن.بي.سي نيوز).

وجاء في تقرير لصحيفة بوليتيكو أن بايدن قال للمانحين في مكالمة خاصة قبل عدة أيام من إطلاق مسلح النار على ترامب إنه "حان الوقت لوضع ترامب في بؤرة الهدف".

وأضاف بايدن: "لقد كان من الخطأ استخدام الكلمة.. قصدت التركيز عليه، التركيز على ما يفعله".

وتستخدم كلمة "بؤرة الهدف"، أو Bullseye في اللهجة الأميركية، للإشارة إلى هدف يتم الرماية عليه، مثل هدف التصويب بمسدس، أو التصويب بسهم أو رمح.

وأضاف الرئيس الأميركي إنه غير متأكد مما إذا كان إطلاق النار على تجمع انتخابي لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب سيغير مسار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وأضاف في مقابلة مع ليستر هولت من شبكة (إن.بي.سي): "لا أعرف وأنتم لا تعرفون أيضا" ما تأثير محاولة الاغتيال التي وقعت السبت.