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بقيمة 45 مليون دولار شهريا... تعهّدٌ من ماسك لدعم ترامب

16
JULY
2024
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تعهد الملياردير الشهير، إيلون ماسك، بتخصيص حوالي 45 مليون دولار شهريا للجنة عمل سياسي جديدة فائقة، تدعم ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للرئاسة، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، امس الاثنين، عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وكان ماسك، مالك "تيسلا" ومنصة "أكس"، قد أعلن السبت تأييده الرسمي لترامب في السباق الانتخابي في تشرين الثاني القادم.

وفي تعليق على محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي، كتب ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أؤيد الرئيس ترامب بالكامل وأتمنى له الشفاء العاجل".

وكان الملياردير إيلون ماسك قد تبرع قبل أيام لمجموعة سياسية تعمل على انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكان ماسك قد انتقد علانية سياسات بايدن بشأن الهجرة والسيارات الكهربائية وكذلك سنه، لكنه لم يعلن بشكل رسمي دعم أحد المرشحَين في انتخابات تشرين الثاني.

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