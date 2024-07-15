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سائق الفورمولا 1 رالف شوماخر يعلن مثليته الجنسية... وهذا ما قاله!

15
JULY
2024
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أعلن سائق الفورمولا 1 وشقيق مايكل شوماخر أنه مثلي الجنس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوجه رالف شوماخر إلى إنستغرام يوم الأحد لنشر صورة له مع رجل آخر يقفان جنبًا إلى جنب على متن قارب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وجاء في التعليق الموجود على الصورة: "أجمل شيء في الحياة هو عندما يكون لديك الشريك المناسب بجانبك والذي يمكنك مشاركة كل شيء معه."

وردت الممثلة الألمانية كارمن جيس، صديقة رالف المقربة، على منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا أحبكما كثيرًا".

وأضافت: "لديك أفضل شريك، إيتيان، يمكنك أن تتخيله. بعد عامين، يمكنك أخيرًا إظهار حبك للعالم. لقد عرفت رالف منذ أكثر من 25 عامًا وكان دائمًا مصدر سعادة كبيرة بالنسبة لي."

وتابعت: "لقد كان دائمًا ليبراليًا، وهو شخص طيب القلب يمكنني أن أسميه ليلًا ونهارًا، وقبل كل شيء، كان دائمًا صادقًا معي في موقفه.

وختمت: "أنا سعيدة لأنني أصبحت جزءًا من هذا الحب وأكثر سعادة للاثنين اللذين بحثا ووجدا بعضهما البعض، لأنني أيضًا أحب إتيان بشدة."

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