صياد يقتل 3 من أفراد أسرته ثم ينتحر!

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار وقع في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا.

وذكرت صحيفة Südwest Presse الألمانية أن الحادث وقع في بلدة لاوتلينغن التابعة لولاية بادن-فورتمبيرغ.

وبحسب البيانات الأولية فقد قتل رجل 3 أفراد من عائلته ومن المفترض أنه تم استخدام سلاح ناري في الجريمة، لافتة إلى أن الجاني انتحر بعد الحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن طواقم الشرطة تعمل في موقع الحادث بوحدات كبيرة، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل الجريمة بعد.

وأشارت صحيفة Bild الألمانية إلى أن الشرطة أكدت وجود العديد من القتلى والجرحى، لافتة إلى أن الدلائل المتوفرة حتى اللحظة تشير إلى أن الجاني صياد.