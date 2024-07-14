ترامب يعلن خطته المستقبلية بعد محاولة اغتياله

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه سيتوجه قريبا لحضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن.

وكتب ترامب عبر منصته "THE TRUTH": "بعد الأحداث المروعة التي وقعت بالأمس، كنت أخطط لإعادة جدولة رحلتي إلى ويسكونسن لحضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لمدة يومين، لكنني قررت أنه لا يمكنني السماح لـ"مطلق النار" أو القاتل المحتمل بإجباري على تغيير الجدول الزمني أو أي شيء آخر".

وأكد ترامب في منشور سابق أنه" لن يسمح للشر بالانتصار"، مشددا على ضرورة تكاتف وتوحد المجتمع الأميركي في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى".