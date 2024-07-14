"دعوني آخذ حذائي"... ميكروفون يرصد ما قاله ترامب للحرس حوله بعد إصابته!

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الكامل للصوت والصورة لما بعد حادثة إطلاق النار حيث يُسمع فيه ما يقوله عناصر الحراسة الرئاسية حول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وما قاله الأخير لهم قبل أن يخلوه من على المنصة بالتجمع الانتخابي في بنسلفانيا.

ويسمع في مقطع الفيديو المتداول ترامب وهو يقول "دعوني آخذ حذائي" للحرس الذي طوقوه بعد إصابته بأذنه اليمنى بإطلاق النار وكذلك يسمع حديث الحرس فيما بينهم بأن "مطلق النار حيّد.. مطلق النار حيّد.. يمكننا التحرك.."

وأظهر مقطع فيديو جديد قناص الخدمة السرية الأمريكية الذي يبدو أنه قام بقتل المسلح الذي أطلق النار، فيما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي رسميا أن إطلاق النار كان محاولة لاغتيال ترامب.



وكان ترامب قد قال في أول بيان له منذ وقوع الحادث، نشره عبر منصة "تروث سوشال"، إن الرصاصة أصابت "الجزء العلوي من أذني اليمنى"، وتحدث عن شعوره لحظة إطلاق النار في اتجاهه، بعد دقائق معدودة من صعوده منصة الحشد، قائلا: "أدركت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق الجلد. حدث نزيف، فأدركت حينها ما كان يحدث".



وأضاف ترامب في بيانه: "إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا. ولا يُعرف أي شيء حتى الآن عن مطلق النار الذي مات الآن"، لافتا بالقول: "أود أن أشكر جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، وجميع سلطات إنفاذ القانون، على استجابتهم السريعة لإطلاق النار الذي وقع للتو في بتلر، بنسلفانيا. والأهم من ذلك، أود أن أقدم التعازي لعائلة الشخص الذي قُتل في التجمع، وكذلك لعائلة شخص آخر أصيب بجروح خطيرة".