محاولة اغتيال دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه أصيب برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وذلك خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وتابع ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال»، «نزفت كثيرا وأدركت حينها ما كان يحدث»، مضيفا «من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا».

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام أميركية الرئيس السابق ترامب وهو يغادر المستشفى بعد تعرضه لإطلاق النار، متجها إلى منتجعه الصيفي في نيوجيرسي.

وأفاد بيان نشر على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن جهاز الخدمة السرية الأميركي تمكن من «تحييد» مطلق النار، مشيرا إلى أن المهاجم «الذي مات حاليا أطلق عدة أعيرة نارية باتجاه المنصة من مكان مرتفع خارج التجمع».

وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي إن «جهاز الخدمة السرية الأميركي استجاب سريعا بإجراءات وقائية والرئيس السابق بخير ويخضع للفحص».

وأضاف «لقي أحد الحضور حتفه وأصيب اثنان بجروح خطيرة والواقعة قيد التحقيق حاليا، وأخطر جهاز الخدمة السرية مكتب التحقيقات الاتحادي رسميا بها».

من جانبها، قالت شبكة «سي إن إن»، نقلا عن مصادر لم يكشف عنها، إن مكتب التحقيقات الاتحادي حدد هوية الشخص المشتبه في قيامه بإطلاق النار.

وأضافت الشبكة أن المتهم، الذي لقي حتفه، يبلغ من العمر 20 عاما وهو من ولاية بنسلفانيا.وأوضحت أن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يكشف النقاب عن اسم المشتبه به حتى الآن.

من جانبه، قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يحقق في «محاولة اغتيال» للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا.وقال مسؤول إن مكتب التحقيق الاتحادي ليس مستعدا بعد للكشف عن هوية الشخص الذي أطلق النار وأصاب ترامب في أذنه، كما أن المكتب لا يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين.وأضاف المسؤول خلال مؤتمر صحافي «هذا المساء، شهدنا ما نطلق عليها محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب».

وكانت أصوات أعيرة نارية متعددة قد سمعت، في وقت سابق أمس السبت، خلال التجمع الانتخابي لترامب.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب أثناء مغادرته إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

وأفادت شبكة «سي إن إن» بإصابة ترامب في واقعة إطلاق النار.

وقال ترامب عقب إطلاق النار «أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية».

وبينما أفادت وسائل إعلام أميركية بأنه تم سماع أفراد الأمن يقولون إنه تم قتل مطلق النار على ترامب، قال المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا إن «ترامب بخير، وشخص أخبرني أن شخصا واحدا يعتقد انه مات».

ونقلت «واشنطن بوست» عن مدعي عام مقاطعة بتلر أن «ترامب تعرض لخدش في إطلاق النار، ومقتل أحد الحاضرين إلى جانب مطلق النار».

كما نقلت شبكة «سي بي إس» عن مسؤول أميركي بارز قوله إن «ترامب بخير واتخذنا إجراءات أمنية وقائية والتحقيق جار».