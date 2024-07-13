الرئيس الإيراني المنتخب يرفض الضغوط الأميركية ويشيد بروسيا والصين

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شدد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان على أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن إيران لن ترضخ للضغوط، وذلك في بيان نشر اليوم السبت سلط فيه أيضًا الضوء على صداقة بلاده مع الصين وروسيا.

وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن طهران ستوسع علاقاتها مع جيرانها وتتعامل مع أوروبا.

وقال بزشكيان في البيان الذي حمل عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد" ونشر في صحيفة طهران تايمز اليومية إن "الولايات المتحدة عليها أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد وهو أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها وأن عقيدة الدفاع الإيرانية لا تتضمن أسلحة نووية".

وتعهد بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عامًا، بتعزيز سياسة خارجية عملية، وتخفيف حدة التوتر بشأن المفاوضات المتوقفة الآن مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتحسين آفاق التحرير الاجتماعي والتعددية السياسية.

وقال بزشكيان: "لقد وقفت الصين وروسيا إلى جانبنا باستمرار خلال الأوقات الصعبة. ونحن نقدر هذه الصداقة بشدة".

وأضاف أن "روسيا حليف استراتيجي وجار مهم لإيران وستظل إدارتي ملتزمة بتوسيع وتعزيز تعاوننا"، مشيرًا إلى أن طهران ستدعم بقوة المبادرات الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وتابع: "لقد منحني الشعب الإيراني تفويضًا قويًا لمتابعة المشاركة البناءة بقوة على الساحة الدولية مع الإصرار على حقوقنا وكرامتنا ودورنا المستحق في المنطقة والعالم".

ووجه دعوة مفتوحة لكل الراغبين في الانضمام إلينا في هذا المسعى التاريخي.