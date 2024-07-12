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"أكسيوس": الديمقراطيون يحيكون مؤامرة ضد بايدن لإجباره على الخروج من سباق الرئاسة الأميركية

12
JULY
2024
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كشف موقع "أكسيوس" عن أن "الديمقراطيين يحيكون مؤامرة ضد الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل إجباره على الانسحاب من السباق الانتخابي الرئاسي".
 
وقال الموقع: "الديمقراطيون متماسكون جدا، ومعظمهم من إدارتي الرئيسين الأميركيين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون، يخططون طوال الوقت لدفع بايدن إلى سحب ترشيحه بسرعة. وبشكل غير رسمي، هم لجنة لعدم انتخاب الرئيس، ومهمتهم إخراج بايدن من السباق الرئاسي، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل".
 
وأشار إلى أن "عدد الديمقراطيين الذين لا يريدون مشاركة الرئيس الأميركي الحالي في الانتخابات يتزايد يوما بعد يوم، ويقول بعض المانحين للحزب الديمقراطي إنهم يمكن أن يتبرعوا بمبلغ كبير من المال في حال لم يكن بايدن مرشح الحزب".
 
كما أكد "أكسيوس" أن "الديمقراطيين يأملون بأن يتمكن مستشارو أوباما وكلينتون والزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي من إقناع الرئيس بسحب ترشيحه".

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