تصاعد اعتداءات المستوطنين على رجال الدين المسيحيين!

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تزايدت الانتهاكات والاعتداءات التي يُمارسها المستوطنون وقوات العدو الإسرائيلي ضد المسيحيين في فلسطين المحتلة، وخصوصاً في القدس المحتلة، وذلك منذ بدء ملحمة “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول الماضي، ككل أبناء الشعب الفلسطيني، إذ يتعرّضون للمضايقات، ويُحرمون من أداء طقوسهم الدينية، فيما تتعرّض أماكنهم المقدسة للتدنيس والانتهاكات أيضاً.

وفي هذا الإطار، أقرّت وسائل إعلام العدو بما وصفته “تصاعد في وتيرة أعمال الكراهية وعمليات الاعتداء على المسيحيين”.

ووفقاً لـ “القناة الـ 13″، فقد حدثت 36 حادثة إساءة للمسيحيين في البلدة القديمة، 17 منها حادثة بصق، و9 حوادث تخريب، و5 اعتداءات جسدية، و5 اعتداءات لفظية، بحماية من شرطة الاحتلال، وذلك خلال الأشهر الثلاث الأخيرة.

وبالإضافة إلى هذه الممارسات العدائية، يمارس الاحتلال إجراءات تضييقية أخرى على المسيحيين بفرضه الضرائب على الكنائس وأملاكها في القدس المحتلة.

وقد حذّرت الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين من خطورة تنفيذ هذه المخططات العدائية الإسرائيلية، وبشكل خاص على الوجود المسيحي، “في ظل التحديات والصعوبات التي تعصف بالقضية الفلسطينية من جراء السياسات الإسرائيلية، وحرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد وتيرة العنف تجاه الكنائس وأملاكها، والاعتداء على رجال الدين من جانب قطعان المستوطنين”.