بجملة واحدة.. ترامب يسخر من بايدن بسبب هفواته

A + A -

سخر المرشّح الجمهوري دونالد ترامب، الخميس، من المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس جو بايدن وارتكب خلاله زلّة لسان سبقتها أيضا هفوة أخرى.

وقال ترامب على شبكته "تروث سوشال"، "عمل جيّد يا جو". ومن المقرّر أن يتواجه المرشّحان خلال الانتخابات الرئاسيّة في نوفمبر.

وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن طريق الخطأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"، وسط دهشة الحضور، قبل أن يصحح نفسه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.

وقال بايدن في إشارة إلى زيلينسكي قبل أن يصحح نفسه "والآن أريد أن أنقل الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بنفس القدر من الشجاعة والتصميم، أيها السيدات والسادة، الرئيس بوتين".

وبعدها بساعات ارتكب هفوة أخرى، حين أشار بايدن بشكل صادم، إلى نائبته كامالا هاريس، باسم "ترامب".