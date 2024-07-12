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بايدن: اختباراتي العصبية جيدة وأنا الأكثر كفاءة للرئاسة

12
JULY
2024
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في محاولة منه لتهدئة المخاوف بشأن ترشحه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن اختباراته العصبية تظهر أنه "بخير"، مضيفا "أنا الشخص الأكثر كفاءة للترشح للرئاسة".
 
تفصيلا، شدّد جو بايدن، أمس الخميس، على "أهمّية تهدئة المخاوف" المتعلّقة بترشّحه للرئاسة، وذلك في وقت يحتدم الجدل بشأن حالته الصحّية.
 
وقال بايدن في مؤتمر صحفي "أنا مصمّم على أن أكون مرشحا، لكنّني أعتقد أنّ من المهمّ تهدئة المخاوف.
 
وأشار بايدن، الذي يُواجه مخاوف حيال وضعه الصحّي مرتبطة بسنّه، الخميس، أنّ كلّ الفحوص العصبيّة التي خضع لها أظهرت أنه "بخير".
 
وقال بايدن في مؤتمر صحفي "خضعتُ لثلاثة فحوص عصبيّة مكثّفة ومتواصلة" أجراها طبيب أعصاب، كان آخرها "في فبراير" وتُظهر "أنني في حالة جيّدة".
 
وأضاف "أنا بخير. قُدراتي العصبيّة يجري اختبارها يوميا" من خلال "القرارات التي أتّخذها كلّ يوم"، بحسب الوكالة الفرنسية.
 
وأكّد بايدن، الذي يتعرّض لضغوط من أجل دفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، أنه يعتبر نفسه المرشّح "الأكثر كفاءة" لمواجهة دونالد ترامب في نوفمبر.
 
وقال بايدن في مؤتمر صحفي بعد قمة حلف شمال الأطلسي "أعتقد أنني الشخص الأكثر كفاءة للترشح للرئاسة. لقد هزمتهُ مرّةً وسأهزمه مجددا. أنا لا أفعل ذلك من أجل (الحفاظ) على إرثي. أنا أفعل ذلك لإنهاء العمل الذي بدأتُه".
 
 
 وكشف بايدن يقول أن حلفاء بلاده أخبروه بأن ولاية رئاسية جديدة لترامب ستكون "كارثة".
 
وقال "لم أسمع أيا من حلفائي الأوروبيين يأتون إلى هنا ويقولون ’جو، لا تترشّح‘. ما أسمعهم يقولونه هو ’عليكَ أن تفوز. لا يُمكنكَ السماح لهذا الرجل بالتقدُّم. سيكون كارثة‘".
 
وأكد أيضا أنه سيبقى مستعدا للتعامل مع الرئيسَين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ حتّى خلال فترة ولاية ثانية.
 
وأوضح قائلا "أنا مستعدّ للتعامل معهما الآن وبعد 3 سنوات من الآن.. لا يوجد أيّ زعيم عالمي لستُ مستعدا للتعامل معه".
 
 
 هفوتان خلال ساعات
 
وكان بايدن ارتكب زلتين أو هفوتين كبيرتين خلال ساعات قليلة، أمس الخميس، الأولى عندما قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين" والثانية عندما أشار إلى اختياره نائبته كامالا هاريس.
 
في الهفوة الأولى، أشار بايدن الخميس عن طريق الخطأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"، وسط دهشة الحضور، قبل أن يصحح نفسه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.
 
وقال بايدن في إشارة إلى زيلينسكي قبل أن يصحح نفسه "والآن أريد أن أنقل الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بنفس القدر من الشجاعة والتصميم، أيها السيدات والسادة، الرئيس بوتين".
 
وتدارك بايدن الموقف بعدها بعدة ثوان، وعاد للمنصة وقال "الرئيس زيلينسكي. أنا أركز بشدة على هزيمة بوتين".
 
وفي الهفوة الثانية، قال بايدن ردا على سؤال من رويترز بشأن ثقته في هاريس "انظر، لم أكن لأختار ترامب نائبة الرئيس لتكون نائبة للرئيس ما لم تكن مؤهلة لتكون رئيسة".
 
 
 ترامب لم يفوت الفرصة
 
وبالطبع، لم يكن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، الرئيس السابق، دونالد ترامب ليفوت هذه الفرصة دون أن يسخر من بايدن.
 
وقال ترامب على شبكته "تروث سوشال"، "عمل جيّد يا جو!".
 
ومن المقرّر أن يتواجه المرشّحان خلال الانتخابات الرئاسيّة في نوفمبر.
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