زعماء دول "الناتو" يختتمون قمتهم في واشنطن: خطط لدعم اوكرانيا تثير غضب موسكو

A + A -

اختتم زعماء دول "الناتو" قمتهم في واشنطن بالتشديد على دعم أوكرانيا، حيث منحها الحلف جرعة دعم كبيرة عبارة 40 مليار دولار في خلال العام المقبل، وطائرات مقاتلة من طراز أف 16، بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا.



هذه الخطوة أثارت غضب موسكو، اذ أعلنت أنها ستتحرك للرد على هذه الخطط، معتبرة أن تحركات حلف الأطلسي تشكل تهديداً خطيراً لأمنها القومي.



وفي السياق، قال المتحدث باسم الكرملين إن التوتر في القارة الأوروبية يتصاعد، وإن بلاده تراقب البنية التحتية العسكرية للناتو وهي تقترب أكثر من حدودها.



الى ذلك، حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من إحتمالات نشوب صراع مباشر بين أوروبا وروسيا، داعياً للعمل على تفاديه.