محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان...اليكم آخر المستجدات!

A + A -

نقلت صحيفة “اعتماد ملي” الإيرانية اليوم الخميس عن القائم بأعمال وزير الخارجية في إيران علي باقري كني قوله إن إيران ما زالت تجري محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان.



وجاءت تعليقات باقري كني بعد تصريحات لمتحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين قال فيها إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران في عهد الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.

ونقل عن باقري كني قوله “تجري محادثات غير مباشرة عبر عمان لكن عملية التفاوض سرية ولا يمكن الحديث عن تفاصيلها”.

ويجري بذل جهود من أجل تهيئة “الأجواء الملائمة” للمفاوضات أمام الحكومة الإيرانية الجديدة التي ستتولى مهامها في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعهد بزشكيان، الذي يتبنى نهجاً معتدلاً نسبياً وفاز في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الإيرانية الأسبوع الماضي، بانتهاج سياسة خارجية عملية وتخفيف التوتر مع القوى الست الكبرى التي شاركت في المحادثات النووية المتوقفة الآن لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

ومع ذلك، فإن السياسة الخارجية في إيران يقررها في نهاية المطاف الزعيم الأعلى علي خامنئي الذي حذر الشهر الماضي قبل الانتخابات من أن “الشخص الذي يعتقد أنه لا يمكن فعل أي شيء دون رضا أميركا لن يتمكن من إدارة البلاد بشكل جيد”.



ويتولى بزشكيان منصبه في وقت يحتدم فيه التوتر في الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، وهو ما أدى إلى تفاقم الخلاف بين طهران وواشنطن.

وفي رسالة إلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد بزشكيان مجددا أمس الأربعاء دعم طهران المستمر للفلسطينيين ضد “احتلال النظام الصهيوني (إسرائيل)”.