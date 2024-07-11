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جون بولتون: لن أصوت لترامب أو بايدن.. هذا الشخص يمثلني

11
JULY
2024
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، الأربعاء، إنه لا يعتبر أيا من جو بايدن أو دونالد ترامب مناسبا للرئاسة، وإنه سيقوم بما فعله في انتخابات 2020 بكتابة اسم شخص آخر مسموح به في ولاية ماريلاند حيث يعيش.
 
وأضاف بولتون في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية": "لقد كتبت اسم ديك تشيني في 2020 وسأفعل الشيء نفسه".
 
أوضح مستشار الأمن القومي السابق أن هذا التصويت هو تصويت احتجاجي.
 
وأضاف: "حتى الآن، سيكون ترامب مرشح الحزب الجمهوري. وحتى الآن، لا نعرف ما إذا كان جو بايدن سيكون مرشح الحزب الديمقراطي، لكن إذا كان هو كما أقول، لا أعتقد أن أيا منهما يجب أن يكون رئيسا".
 
 وتابع بولتون قائلا: "لا أعتقد أن ترامب يفهم أساسيات الشؤون الدولية، ولا أعتقد أنه يفهم ما هو على المحك. إنه سيئ الإطلاع جدا. يعتقد أن العلاقات الدولية تعتمد بالكامل على العلاقات الشخصية للقادة، وليس على المصالح الأساسية للدول التي يحكمونها. وأعتقد أن هذا كان واضحًا في الكثير مما حدث في الفترة الأولى."
 
وستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024 هي الانتخابات الرئاسية رقم 60 التي تجري كل 4 سنوات، والمقررة في 5 نوفمبر 2024.
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