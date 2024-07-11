الوظيفة لا تزال مفتوحة.. مطلوب نائب "غير طموح" لـ ترامب

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يبحث المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن شخص كفؤ ومخلص ليشغل منصب نائب الرئيس بشرط أن يبقى في ظله ولا يتجاوزه.

فهل يختار السناتور المؤثر من فلوريدا ماركو روبيو؟ أم حاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم غير المعروف جماهيريا؟ أم جي دي فانس، المؤلف الشاب الذي يحظى بشعبية كبيرة في الكونغرس؟ أم يحدث مفاجاة عن طريق اختيار شخص غير متوقع؟

على من سيقع اختيار دونالد ترامب؟ هو سؤال تدور حوله كل التكهنات. وهو يتعين عليه أن يعلن ذلك رسميا قبل انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي الأسبوع المقبل والذي سيتم خلاله تثبيت ترشيح الثنائي الذي سيشكله دونالد ترامب مع نائبه رسميا.

كان يفترض أن يعلن عن ذلك في وقت سابق، لكن الجمهوريين فضلوا ترك الأضواء مركزة على صحة جو بايدن، منافس ترامب في انتخابات نوفمبر.

"عمل ممتاز"

لزم المرشح الجمهوري الصمت بشأن خياره لنائبه المثالي. وقال على قناة "فوكس نيوز" الاثنين "سيكون نائبا عظيما للرئيس"، قبل أن يعدد بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الشخص الذي سيكون ذراعه اليمنى في حال فوزه.

وقال الملياردير الجمهوري "نحن بحاجة إلى شخص يساعدنا على الفوز بالانتخابات"، ويؤدي انضمامه إلى الحملة إلى توسيع قاعدة الناخبين. ولكن أيضا "قادر على القيام بعمل ممتاز كرئيس".

منصب نائب الرئيس

في الولايات المتحدة، أنشئ منصب نائب الرئيس في المقام الأول ليحل محل الرئيس في حالة الوفاة أو الاستقالة.

وفي المجمل، أصبح تسعة نواب للرئيس رؤساء في ظل مثل هذه الظروف، وآخرهم ليندون جونسون بعد اغتيال كينيدي، وجيرالد فورد بعد رحيل نيكسون إثر فضيحة ووترغيت.

وبخلاف ذلك، فإن الدور، كما يعرِّفه الدستور، محدود للغاية.

وفي رسالة كتبها جون آدامز، أول نائب للرئيس في التاريخ الأميركي إلى زوجته أبيغيل شكا لها بمرارة ما آل إليه مصيره في العام 1793 بقوله "لقد صممت بلادي، بما لديها من حكمة عظيمة، لي منصبًا هو اتفه منصب يمكن أن يتخيله إنسان على الإطلاق".

لكن مسؤوليات نائب الرئيس اتسعت بمرور الوقت وصار اليوم "بمثابة مستشار في مختلف القضايا"، كما يوضح جويل غولدستين، الأستاذ في جامعة سانت لويس.

البحث عن صفة الوفاء

كامالا هاريس التي يتم تتبع دورها كنائبة لجو بايدن بسبب تقدمه في العمر، منخرطة تماما في قضايا الإجهاض والهجرة.

ومع ذلك، فإن صلاحيات نائب الرئيس تعتمد إلى حد كبير على شخصية الرئيس، كما يشير غولدستين. ويقول إن "من الصعب أن نرى ترامب يسمح لأي شخص بسرقة الأضواء منه".

أما الصفة الأخرى التي يبحث عنها دونالد ترامب، ربما أكثر من أي شيء آخر، فهي الوفاء.

كان نائب الرئيس السابق مايك بنس قد أقسم الولاء المطلق لترامب، حتى 6 يناير 2021، عندما رفض عرقلة التصديق على فوز جو بايدن في الكونغرس، خلافًا لأوامر الرئيس حينها.

ويصف أنصار ترامب اليوم مايك بنس بأنه خائن، ورفض دونالد ترامب منذ البداية فكرة اختياره مرة أخرى نائبا له.

وهو يحتفظ بتكتمه بشأن من هم المرشحون المفضلون لديه، بالتأكيد، أسماء دوغ بورغوم وماركو روبيو وجي دي فانس هي التي يتم تداولها باستمرار.

لكن في كل مرة يسأل فيها فريقه عن هذا الأمر، يشير إلى تصريح مقتضب صدر عن مستشاره بريان هيوز.

وقال هيوز حينها "يكذب كل من يدعي بأنه يعرف من سيختار الرئيس ترامب نائبا للرئيس، أو متى، إلا إذا كان دونالد ترامب نفسه".