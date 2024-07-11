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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن لاستئناف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى "إسرائيل"

11
JULY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: قال مسؤول أميركي، أمس (الأربعاء)، إن واشنطن ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل.

 

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ستواصل إرجاء إرسال قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل بسبب مخاوف إزاء استخدامها في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

 

وقال المسؤول الأميركي: «لقد أوضحنا أن قلقنا كان منصباً على الاستخدام النهائي للقنابل زنة 2000 رطل، خاصة قبل قيام إسرائيل بهجومها على مدينة رفح، وهو الهجوم الذي أعلن الإسرائيليون أنهم بصدد إنهائه».

 

وأشار المسؤول إلى أنه «بسبب الطريقة التي يتم بها تجميع مثل هذه الشحنات، قد تختلط ذخائر أخرى في بعض الأحيان، وهذا ما حدث في هذه الحالة مع القنابل زنة 500 رطل»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

 

وتابع: «بما أن قلقنا الرئيسي كان ولا يزال هو الاستخدام المحتمل لقنابل زنة 2000 رطل في رفح وأماكن أخرى في قطاع غزة، فإن القنابل زنة 500 رطل يجرى نقلها في إطار الإجراء المعتاد».

الشرق الأوسط
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