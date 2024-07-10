بزشكيان في اتصال هاتفي مع باشينيان: ايران تولي اهتماما خاصا لأرمينيا وتعارض حدوث أي تغيير في الحدود الدولية

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شدد الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان ان دولة أرمينيا تتمتع بمكانة خاصة بين جيران إيران والعلاقات مع هذا البلد مهمة للغاية بالنسبة للجمهورية الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الرئيس الايراني المنتخب على فوزه في الانتخابات الرئاسية من خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم الاربعاء، وقال: "أنه من الضروري أن أعرب مرة أخرى عن أسفي على خسارة الدكتور رئيسي"، مؤكدا: "لقد تطورت عملية العلاقات بين البلدين بشكل جيد خلال فترة حكمه وتلتزم أرمينيا بجميع الاتفاقيات المبرمة خلال فترة الشهيد رئيسي".

وأعرب رئيس وزراء أرمينيا عن أمله في أن تظل العلاقات بين البلدين دافئة وودية في الفترة المقبلة، وأضاف: "العلاقات بين إيران وأرمينيا تقوم على أساس المصالح المشتركة، وان العلاقات بين البلدين ليست مجرد علاقات جارتين مع بعضهما البعض، بل هي علاقات مميزة لا تتأثر أبدًا بأي عامل آخر".

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أعرب بزشكيان بدوره عن شكره لرئيس وزراء أرمينيا، وقال: "تتمتع أرمينيا بمكانة مهمة بين جيران إيران والعلاقات مع هذا البلد مهمة جدًا في نظام السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية"، مؤكدا: "رغم أن حدود إيران مع أرمينيا قصيرة، إلا أنها حدود الأمل والحياة السلمية، وسياستنا المبدئية تجاهكم لن تتغير".

وأكد الرئيس المنتخب أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحترم وحدة أراضي جميع الدول وتعارض أي تغيير في الحدود الدولية، وقال: "نحن ندعم محادثات السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان ومستعدون لأي مساعدة في هذا الصدد".

ومن ناحية أخرى، أكد بزشكيان تمسك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتزاماتها تجاه أرمينيا، فضلا عن استعدادها لمواصلة تطوير العلاقات، كما اعرب عن ارتياحه لدعم الحكومة الارمينية لأنشطة نشطاء القطاع الاقتصادي الخاص الإيراني في أرمينيا".