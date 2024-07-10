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جنوب إفريقيا.. مقتل سائح "تحت أقدام فيل"

10
JULY
2024
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لقي سائح إسباني مصرعه تحت أقدام فيل بعدما اقترب من قطيع صغير لالتقاط صورة، بمنتزه قرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.
 
وأفادت السلطات الجنوب إفريقية، الثلاثاء، أن الرجل (43 عاما) تعرض للهجوم صباح، الأحد، في متنزه بيلانسبرغ الوطني، الذي يرتاده عدد كبير من الزوار ويبعد 200 كيلومتر فقط عن العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا.
 
وأوضحت الشرطة أن الضحية وخطيبته وامرأتين أخريين كانوا داخل سيارتهم في المحمية، عندما رأوا 3 أفيال و3 من صغارها.
 
وقال الناطق باسم الشرطة ساباتا موكغوابون، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل أوقف السيارة ونزل منها قبل الاقتراب من الأفيال لالتقاط صور، فتعرض للهجوم الذي أودى بحياته".
 
وأوضح مدير الحفاظ على البيئة في هيئة المتنزهات والسياحة في المقاطعة الواقعة في شمال غرب البلاد بيتر نيل، أن أم الفِيَلة أصبحت "هائجة" عندما رأت الرجل يقترب، معتبرا أن دفاعها عن صغارها "أمر طبيعي".
 
وأبدى نيل أسفه لأن "عددا كبيرا من السائحين لا يدركون مخاطر التصرفات المماثلة ومدى خطورة هذه الحيوانات".
 
وأشارت الشرطة التي فتحت تحقيقا بالحادثة إلى أن ركاب السيارة الآخرين، وجميعهم من جوهانسبرغ، لم يصابوا بأذى.
 
وهجمات الأفيال شائعة في المنطقة، ففي عام 2021 قتلت أفيال أحد الصيادين في متنزه كروغر الوطني الشهير في جنوب إفريقيا.
 
جيش من الفيلة هدية لألمانيا
 
رئيس بوتسوانا يعرض على ألمانيا إرسال 20 ألف فيل
 
وخلال العام الماضي، قتل 50 شخصا وأصيب 85 بهجمات حيوانات برية معظمها أفيال، في زيمبابويالمجاورة.
 
وتوصي إدارة متنزه بيلانيسبيرغ وغيرها من المنتزهات في جنوب إفريقيا الزوار الذين يتجولون في المحميات، بإبقاء نوافذ مركباتهم مغلقة وعدم الخروج من سياراتهم.
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